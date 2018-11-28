Лень двічі потрапив у ТОП - 10 найкращих моментів дня НБА

Український центровий Атланти Гокс Олексій Лень відразу двічі потрапив до хіт-параду найефектніших моментів чергового ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

Цієї ночі Атланта перемогла на виїзді Маямі - 115:113. Для "яструбів" ця перемога - п'ята в сезоні і вони залишили останній рядок у східній конференції, залишивши позаду себе торішніх фіналістів Ліги Клівленд.

Лень за 18 хвилин на майданчику відзначився дев'ятьма очками.

Нагадаємо, федерація баскетболу України запустила промо-ролик до матчу Україна - Словаччина.

Джерело - Чемпіон.