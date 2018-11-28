Лень допоміг Атланті перемогти Маямі, Михайлюк невдало зіграв за Лейкерс. Результати та відеоогляд поєдинків НБА

В Національній баскетбольній лізі відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

Атланта після тривалої серії невдач здобула другу перемогу підряд і покинула останній рядок Східної конференції. Істотний вклад у виїзний успіх Хоукс в Майамі зробив Олексій Лень – український центровий за 17 хвилин набрав 9 очок, зібрав 7 підборів і завершив матч з кращим у команді показником корисності (+12).

Майамі – Атланта 113:115 (38:35, 14:33, 34:32, 27:15)

Для Святослава Михайлюка виїзний поєдинок проти Денвера склався вкрай невдало. Основний склад Лейкерс провалився в Колорадо, що дозволило Михайлюку в повному об'ємі відіграти останню чверть. На жаль, український снайпер знову нічим не порадував – за 12 хвилин Святослав набрав всього 3 очки. Показник корисності Михайлюка – "-14".

Денвер – Лейкерс 117:85 (30:26, 28:24, 31:21, 28:14)

Детройт – Нью-Йорк 115:108 (24:19, 27:24, 30:27, 34:38)

Мемфіс – Торонто 114:122 (32:31, 39:28, 26:34, 17:29)

Фінікс – Індіана 104:109 (26:26, 28:35, 23:20, 27:28)

Нагадаємо, федерація баскетболу України запустила промо-ролик до матчу Україна - Словаччина.

Тим часом Мурзін довикликав двох баскетболістів у збірну.

Джерело - Чемпіон.