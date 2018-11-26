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Федерація баскетболу запустила офіційне промо поєдинку Україна - Словенія. ВІДЕО

Вчора 23:20 169 0
Федерація баскетболу запустила офіційне промо поєдинку Україна - Словенія. ВІДЕО

29 листопада чоловіча національна збірна України з баскетболу в Запоріжжі зіграє матч другого раунду відбору до чемпіонату світу 2019 року. 

Суперником дружини Євгенія Мурзіна буде міцна збірна Словенії. 

Початок матчу о 19:00.

Нагадаємо, українська збірна грала зі словенцями 9 вересня 2017 року в Туреччині в рамках 1/8 фіналу ЄвроБаскету-2017. Тоді наша збірна поступилася з рахунком 55:79, тож немає жодних сумнівів, що 29 листопада команда Євгенія Мурзіна прикладе всіх зусиль аби ревашнуватись за минулу поразку. 

Нагадаємо, двох гравців довикликали у збірну України.

А Іспанія зіграє проти України без зірок НБА та Євроліги.

Джерело - ФБУ.

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