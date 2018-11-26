Двох гравців довикликали у збірну України

Тренер української збірної з баскетболу Євгеній Мурзін додав до заявки національної команди двох гравців перед матчами відбору на Чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляє федерація баскетболу України.

Ними стали форвард Запоріжжя Андрій Мироненко та розігруючий Черкаських Мавп Ігор Бояркін. Спортсмени замінять травмованих В'ячеслава Петрова та Івана Ткаченка.

На Україну чекають матчі відбору до чемпіонату світу-2019 проти Словенії та Іспанії.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк позмагався з Джеймсом у влучанні триочкових.

А Іспанія зіграє проти України без зірок НБА та Євроліги.

Джерело - ФБУ.