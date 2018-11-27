Голден-Стейт переграв Орландо, Вашингтон в овертаймі здолав Х'юстон. Інші результати НБА

У НБА в ніч з 26 на 27 листопада відбулося сім поєдинків.

До вашої уваги результати регулярного чемпіонату.

НБА

Регулярний чемпіонат

26 листопада

Шарлотт – Мілуокі 110:107 (32:35, 33:17, 28:28, 17:27)

Клівленд – Міннесота 95:102 (26:29, 21:25, 24:21, 24:27)

Вашингтон – Х'юстон 135:131 OT (30:42, 37:23, 27:33, 31:27, 10:6)

Чикаго – Сан-Антоніо 107:108 (27:27, 23:25, 33:28, 24:28)

Нью-Орлеан – Бостон 107:124 (21:34, 27:23, 31:32, 28:35)

Юта – Індіана 88:121 (25:33, 22:25, 23:31, 18:32)

Голден-Стейт – Орландо 116:110 (26:25, 21:39, 32:19, 37:27)

Нагадаємо, федерація баскетболу України запустила промо-ролик до матчу Україна - Словаччина.

Тим часом Мурзін довикликав двох баскетболістів у збірну.

Джерело - Чемпіон.