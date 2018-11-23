Без зірок НБА та Євроліги: Іспанія назвала склад на матч з Україною

Головний тренер Іспанії Серджо Скаріоло викликав 16 гравців на матчі відбору до Чемпіонату світу-2019 проти Туреччини й України.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Еurohoops.

Відзначимо, що в заявку не потрапили гравці з НБА і Євроліги, але місце знайшлося легкому форварду Марку Гарсії з Фуенлабрада, який може дебютувати в складі збірної. Крім цього, в збірну повернувся 35-річний центровий Сарагоси Фран Васкес.

Склад збірної Іспанії: Марк Гарсія, Фран Васкес, Хоакім Колом, Хайме Фернандес, Себас Саіс, Альберто Абальде, Пабло Агілар, Віктор Артеага, Джонатан Баррейро, Хав'єр Бейран, Даріо Брізуела, Серхі Гарсія, Хабі Лопес-Аростегуй, Начо Лловет, Родріго Сан-Мігель, Едгар Віседо.

Нагадаємо, українська збірна також оголосив скла на матч з Іспанією та Словаччиною.

Тим часом жіноча збірна України поступилася Іспанії у відборі на чемпіонат Європи, але пробилася до фінальної частини турніру.

Джерело - Xsport.