Словенці оголосили заявку на матч проти України

Збірна Словенії оголосила заявку на гру кваліфікації до Чемпіонату світу-2019 проти збірної України.
У складі 13 баскетболістів, повідомляє Xsport.
Захисники: Матіца Ребец, Міха Лапорник, Грегор Хорват, Ян Шпан, Грегор Глас.
Форварди: Урбан Дурник, Едо Муричі, Блаж Месічек, Влатко Чанчар, Альяз Братик, Якоб Чебачек.
Центрові: Жига Дімец, Ян Коси.
Нагадаємо, що за збірну України також не зіграють баскетболісти з Євроліги і НБА.
Також Іспанія оголосила заявку на матчі проти України та Словенії.
Джерело - Xsport.