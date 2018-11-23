Словенці оголосили заявку на матч проти України

Збірна Словенії оголосила заявку на гру кваліфікації до Чемпіонату світу-2019 проти збірної України.

У складі 13 баскетболістів, повідомляє Xsport.

Захисники: Матіца Ребец, Міха Лапорник, Грегор Хорват, Ян Шпан, Грегор Глас.

Форварди: Урбан Дурник, Едо Муричі, Блаж Месічек, Влатко Чанчар, Альяз Братик, Якоб Чебачек.

Центрові: Жига Дімец, Ян Коси.

Нагадаємо, що за збірну України також не зіграють баскетболісти з Євроліги і НБА.

Також Іспанія оголосила заявку на матчі проти України та Словенії.

Джерело - Xsport.