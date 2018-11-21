Збірна України програла Іспанії у відборі жіночого ЧЄ-2019

Жіноча збірна України поступилася у гостях Іспанії у заключному відбірковому матчі чемпіонату Європи.

Збірна України програла збірній Іспанії з рахунком 71:84. Іспанки набрали 12 очок, посіли у групі F перше місце та напряму вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи.

Українки з 10 пунктами стали другими.

Збірна України позмагається за путівку на ЧЄ із командами, які фінішували другими у інших групах. До фінальної частини потраплять 6 з 8 таких команд з кращою різницею очок.

Відбір ЧЄ-2019

Жінки

6-й тур

Група F

21 листопада

Іспанія - Україна 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

Джерело - Чемпіон.