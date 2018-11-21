Черкаські Мавпи програли Стяуа в Кубку Європи ФІБА

Черкаські Мавпи поступилися румунській Стяуа у заключному матчі Кубку Європи ФІБА.

У 6-му турі першого групового раунду Черкаські Мавпи поступилися у Бухаресті румунській Стяуа - 70:87.

Український клуб фінішував у групі E з однією перемогою на третій позиції та випередив Стяуа за додатковими показниками. Обидві команди припинили боротьбу в турнірі.

Кубок Європи ФІБА

6-й тур

Група E

21 листопада

Стяуа (Румунія) - Черкаські Мавпи (Україна) 87:70 (28:14, 15:26, 19:13, 25:17)

Нагадаємо, інший представник України в Кубку Європи ФІБА - Дніпро, здобув першу перемогу у турнірі.

Раніше, Черкаські Мавпи програли данському Баккену у 5-му турі Кубку Європи ФІБА.

Джерело - Чемпіон.