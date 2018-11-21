Дніпро здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Дніпро переміг фінську Катаю та здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА.
У заключному матчі групового раунду Кубку Європи ФІБА Дніпро на своєму майданчику переграв фінську Катаю 81:65. Ця перемога стала для дніпрян першою на груповому раунді. Дніпро достроково втратив шанси на вихід до наступного етапу та припинив боротьбу у турнірі.
Кубок Європи ФІБА
6-й тур
Група G
21 листопада
Дніпро (Україна) - Катая (Фінляндія) 81:65
Нагадаємо, Дніпро програв грецькому Арісу та зазнав п’ятої поспіль поразки в Кубку Європи ФІБА.
Раніше, Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі.
Джерело - Чемпіон.