Дніпро здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Дніпро переміг фінську Катаю та здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА.

У заключному матчі групового раунду Кубку Європи ФІБА Дніпро на своєму майданчику переграв фінську Катаю 81:65. Ця перемога стала для дніпрян першою на груповому раунді. Дніпро достроково втратив шанси на вихід до наступного етапу та припинив боротьбу у турнірі.

Кубок Європи ФІБА

6-й тур

Група G

21 листопада

Дніпро (Україна) - Катая (Фінляндія) 81:65

Нагадаємо, Дніпро програв грецькому Арісу та зазнав п’ятої поспіль поразки в Кубку Європи ФІБА.

Раніше, Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі.

Джерело - Чемпіон.