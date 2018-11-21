Мій профіль

ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова

Сьогодні 17:55 1192
Експерименти епохи Шевченка: усі дебютанти збірної. Частина I
Сьогодні 15:52 787
Україна не зіграє з Росією та Німеччиною на Євро 2020: визначилися склади кошиків для жеребкування
Сьогодні 09:15 2713
Україна піднялася до елітного дивізіону. Підсумки групового етапу Ліги націй
Сьогодні 08:20 2480 2
Швеція залишила Росію поза елітою європейського футболу
Вчора 23:35 2498 1
Шевченко: Я дуже задоволений усіма дебютантами
Вчора 22:31 1588
Україна не змогла перемогти Туреччину в товариському матчі
Вчора 21:22 8830
Чемпіонат України з боксу 2018: всі призери та відео фіналів
Вчора 16:44 701
Туреччина - Україна: анонс та прогноз товариського матчу
Вчора 07:00 10250
Британські ЗМІ підозрюють Суркіса у кампанії проти Павелка та ФФУ
19.11.2018 20:10 2886 3
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:54 Баскетбол Збірна України програла Іспанії у відборі жіночого ЧЄ-2019 84
22:39 Автоспорт Рідні Шумахера оприлюднили його останнє інтерв’ю перед травмою. ВІДЕО 159
22:16 Футбол Динамо визначилося із долею хавбека, яким цікавився Аякс 280
21:59 Футбол Швед відмовився переходити до Динамо. ВІДЕО 608
21:43 Футбол Кополовець став спортивним директором Минаю 260
21:27 Баскетбол Черкаські Мавпи програли Стяуа в Кубку Європи ФІБА 177
21:12 Футбол Суркіс: Красніков приносить велику користь Динамо 440
20:57 Баскетбол Дніпро здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА 243
20:46 Футбол У Туреччині визначилися із майбутнім Луческу 611
20:31 Бокс Переможений Усиком боксер жадає реваншу 1938
20:19 Футбол Вірт: Спаринги збірної за кордоном нікому не потрібні 524
19:58 Футбол Суми підозрюються у 20 договірних матчах 303
19:43 Гімнастика Верняєв: Хочу виграти олімпійську медаль у командній першості 239
19:29 Футбол Бурда поділився подробицями про свою травму 471
19:14 ММА Нурмагомедов відмовляється продовжувати контракт із UFC 453
18:58 Футбол Красніков: Інформація про моє звільнення з Динамо не відповідає дійсності 709
18:37 Бокс Ломаченку до бою з Педрасою допомагає готуватися росіянин. ВІДЕО 473
18:20 Біатлон UA:Перший запустив конкурс коментаторів біатлону 407
17:55 Футбол ТаТоТаке: Динамо звільняє Краснікова 1192
17:35 Футбол У Львові впіймали п’яного польського футболіста за кермом 695
17:17 Футбол Тренер збірної Ірландії подав у відставку 345
16:52 Бокс Кличко просить МОК дозволити WBA видавати олімпійські ліцензії. ВІДЕО 539
16:33 Футбол Бундесліга відмовилася від матчів по понеділках 505
16:15 Бокс Бій Гвоздик - Стівенсон покаже український телеканал 1368
15:56 Хокей У Києві презентували новий логотип чемпіонату Української хокейної ліги 484

Дніпро здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 20:57 243 0
Дніпро здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Дніпро переміг фінську Катаю та здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА. 

У заключному матчі групового раунду Кубку Європи ФІБА Дніпро на своєму майданчику переграв фінську Катаю 81:65. Ця перемога стала для дніпрян першою на груповому раунді. Дніпро достроково втратив шанси на вихід до наступного етапу та припинив боротьбу у турнірі. 

Кубок Європи ФІБА 

6-й тур 

Група G

21 листопада

Дніпро (Україна) - Катая (Фінляндія) 81:65 

Нагадаємо, Дніпро програв грецькому Арісу та зазнав п’ятої поспіль поразки в Кубку Європи ФІБА

Раніше, Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()