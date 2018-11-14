Черкаські Мавпи програли Баккену в Кубку Європи ФІБА

Черкаські мавпи поступилися данському Баккену у 5-му турі групового раунду Кубку Європи ФІБА.

Українська команда програла в усіх чвертях та зазнала поразки з різницею у 32 очка. Черкаські Мавпи вже не мають шансів на вихід з групи. Заключний матч проти румунської Стяуа вони зіграють 21 листопада в Бухаресті.

Кубок Європи ФІБА

5-й тур

Група E

14 листопада

Баккен - Черкаські Мавпи 121: 89 (34:20, 27:22, 31:25, 29:22)

Нагадаємо, інший представник України у Кубку Європи - Дніпро, зазнав п’ятої поспіль поразки.

У минулому матчі Кубка Європи Черкаські мавпи програли косовській Приштині.

Джерело - Чемпіон.