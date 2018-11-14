Дніпро вп’яте поспіль програв у Кубку Європи ФІБА

Дніпро програв грецькому Арісу та зазнав п’ятої поспіль поразки в Кубку Європи ФІБА.
Ще до поразки від Аріса у Салоніках український клуб втратив всі шанси на вихід з групи. Заключний матч Дніпра в Кубку Європи проти фінської Катайї відбудеться 21 листопада.
Кубок Європи ФІБА
5-й тур
Група G
14 листопада
Аріс - Дніпро 86:61 (24:12, 19:14, 32:26, 11:9)
Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із колишній гравцем НБА Кирилом Фесенком.
Раніше, Дніпро поступився Катайї у Кубку Європи ФІБА.
Джерело - Чемпіон.