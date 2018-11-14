Дніпро вп’яте поспіль програв у Кубку Європи ФІБА

Дніпро програв грецькому Арісу та зазнав п’ятої поспіль поразки в Кубку Європи ФІБА.

Ще до поразки від Аріса у Салоніках український клуб втратив всі шанси на вихід з групи. Заключний матч Дніпра в Кубку Європи проти фінської Катайї відбудеться 21 листопада.

Кубок Європи ФІБА

5-й тур

Група G

14 листопада

Аріс - Дніпро 86:61 (24:12, 19:14, 32:26, 11:9)

Нагадаємо, Дніпро підписав контракт із колишній гравцем НБА Кирилом Фесенком.

Раніше, Дніпро поступився Катайї у Кубку Європи ФІБА.

Джерело - Чемпіон.