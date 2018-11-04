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Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі

Сьогодні 18:14 200 0
Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі

Команда Дениса Журавльова на виїзді перемогла Політехнік.

Про це повідомляє федерація баскетболу України.

Харків’яни завдяки підсиленню американцем Кромером змогли нав’язати гостям серйозну боротьбу, проте в кінцівці більше досвіду було саме в гостей. 

У підсумку Дніпро в боротьбі здобув чергову перемогу – 65:73. 

Чемпіонат України, Суперліга Парі-Матч

5-й тур

4 листопада

БК Політехнік – БК Дніпро – 65:73 (16:10, 15:22, 16:23, 18:18)

Раніше, Київ-Баскет завдав Черкаським Мавпам чергової поразки в Суперлізі

Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

Джерело - Чемпіон.

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