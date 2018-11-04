Дніпро здобув чергову перемогу в Суперлізі

Команда Дениса Журавльова на виїзді перемогла Політехнік.
Про це повідомляє федерація баскетболу України.
Харків’яни завдяки підсиленню американцем Кромером змогли нав’язати гостям серйозну боротьбу, проте в кінцівці більше досвіду було саме в гостей.
У підсумку Дніпро в боротьбі здобув чергову перемогу – 65:73.
Чемпіонат України, Суперліга Парі-Матч
5-й тур
4 листопада
БК Політехнік – БК Дніпро – 65:73 (16:10, 15:22, 16:23, 18:18)
Раніше, Київ-Баскет завдав Черкаським Мавпам чергової поразки в Суперлізі
Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.
Джерело - Чемпіон.