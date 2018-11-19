18-річний українець дебютував у чемпіонаті Іспанії. ВІДЕО

18-річний форвард Естудіантес Андрій Грицак провів перший матч в чемпіонаті Іспанії.
У грі з Барселоною він зіграв півтори хвилини, за які реалізував триочковий і зробив підбирання у нападі.
Andrei Grytsak debuta en #LigaEndesa con el @ClubEstudiantes... ¡y anota este triple!— Liga Endesa (@ACBCOM) 18 de noviembre de 2018
🎥 @vamos pic.twitter.com/ZBDZfpvI0O
Центровий Барселони Артем Пустовий за 5 хвилин на майданчику набрав 2 очки, зробив 2 підбирання та 2 блок-шоти.
У підсумку Естудіантес програв Барселоні з рахунком 84:101 (19:26, 11:25, 25:21, 29:29).
Нагадаємо, Джеймс встановив рекорд результативності у складі Лейкерс.
Тим часом, Джеймс потрапив до списку найрезультативніших баскетболістів у історії НБА.
Джерело - Чемпіон.