18-річний українець дебютував у чемпіонаті Іспанії. ВІДЕО

18-річний форвард Естудіантес Андрій Грицак провів перший матч в чемпіонаті Іспанії.

У грі з Барселоною він зіграв півтори хвилини, за які реалізував триочковий і зробив підбирання у нападі.

Центровий Барселони Артем Пустовий за 5 хвилин на майданчику набрав 2 очки, зробив 2 підбирання та 2 блок-шоти.

У підсумку Естудіантес програв Барселоні з рахунком 84:101 (19:26, 11:25, 25:21, 29:29).

Нагадаємо, Джеймс встановив рекорд результативності у складі Лейкерс.

Тим часом, Джеймс потрапив до списку найрезультативніших баскетболістів у історії НБА.

Джерело - Чемпіон.