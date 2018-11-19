Мій профіль

Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах

Вчора 21:48 443
17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО
Вчора 23:10 815
10 головних надій українського футболу. ВІДЕО
Вчора 21:07 1045
Українка виграла чемпіонат світу з фітнесу. ФОТО
Вчора 19:06 1677
Гравці збірної України підтримали челендж Читай рідною. ВІДЕО
Вчора 18:29 660 1
Динамо — Олімпік: пряма онлайн-трансляція матчу
Вчора 14:21 3490
Інгулець в центральному матчі туру приймає Колос, Оболонь — Гірник-спорт. Пряма онлайн-трансляція матчів
Вчора 14:19 369
Екс-президент Янукович отримав тяжкі травми, граючи в теніс
Вчора 13:26 1686 2
Музичук подякували за підтримку і отримали нагороду за російський чемпіонат світу. ФОТО
Вчора 10:24 1899
Усик отримав перший в історії Кубок легенд. ВІДЕО
Вчора 09:55 1628 1
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:48 Футбол Швейцарія переграла Бельгію, зробивши неймовірний камбек. ВІДЕООГЛЯД 67
08:40 Футбол Девич розповів де завершить кар'єру 159
08:15 Баскетбол Джеймс провів найрезультативніший матч сезону, Лейкерс переграв Маямі 240
18 Листопада 2018
23:44 Футбол Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-оф Ліги націй 707
23:30 Бокс Льюїс: Вайлдер уникне помилок Кличка в поєдинку проти Ф'юрі 661
23:23 Блог Донбас "порожняк не гоне": телеканалам Футбол 1/2 - 10 років 413
23:10 Автоспорт 17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО 815
23:00 Навколо спорту Стриптиз від дружини Морозюка, після якого ви не зможете заснути. ВІДЕО 862
22:50 Футбол Саррі: Пам'ятаю, як грав проти Блохіна - це була катастрофа 1001
22:31 Футбол Збірна України провела повноцінне тренування в Туреччині. ФОТО 384
22:30 Блог Боєць ММА чи футболіст? Дикий фол з чемпіонату ПАР. ВІДЕО 460
22:10 Теніс Звєрєв переграв найкращого тенісиста світу в фіналі Підсумкового турніру АТР 605
22:04 Блог Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 55. ВІДЕО 272
21:48 Дзюдо Українець Хаммо здобув золото Гран-прі в Нідерландах 443
21:35 Футбол Білорусь в гостях переграла Сан - Маріно. Результати поєдинків Ліги націй 421
21:15 Теніс Джокович програв перший сет у фіналі Підсумкового турніру АТР. Відеотрансляція поєдинку 1243
21:10 Футбол В Челсі готові витратити на підсилення 200 млн 472
21:07 Блог 10 головних надій українського футболу. ВІДЕО 1045
20:54 Футбол Арсенал розірвав контракти з двома балканськими легіонерами 727 1
20:30 Гандбол Мотор здобув важливу перемогу над Нантом у Лізі чемпіонів 1069
20:10 Футбол Наставник збірної Хорватії прокоментував виліт його команди з елітного дивізіону Ліги націй 1204
19:28 Футбол Англія вибила Хорватію з елітного дивізіону Ліги націй. ВІДЕО 874
19:06 Інше Українка виграла чемпіонат світу з фітнесу. ФОТО 1677
18:50 Футбол Екс-захисник Динамо: Я поїхав з України через війну 4922
18:29 Футбол Гравці збірної України підтримали челендж Читай рідною. ВІДЕО 660 1

Джеймс провів найрезультативніший матч сезону, Лейкерс переграв Маямі

Сьогодні 08:15 240 0
Джеймс провів найрезультативніший матч сезону, Лейкерс переграв Маямі

Лейкерс переграв Маямі у черговому матчі НБА. Матч закінчився з рахунком 113:97 (34:21, 33:31, 25:24, 21:21).

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс встановив особистий рекорд результативності цього сезону. Він набрав 51 очко в матчі проти своєї колишньої команди.

Леброн реалізував 19 з 31 кидка з гри, включно з 6 із 8 триочкових, 7 з 10 штрафних, а також зробив 8 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Українець Святослав Михайлюк в цьому матчі провів на майданчику близько трьох хвилин, але результативними діями за цей час не відзначився.

Нагадаємо, гравець Шарлотт встановив три рекорди в один вечір.

Натомість днем раніше Атланта Леня програла.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()