Джеймс провів найрезультативніший матч сезону, Лейкерс переграв Маямі

Лейкерс переграв Маямі у черговому матчі НБА. Матч закінчився з рахунком 113:97 (34:21, 33:31, 25:24, 21:21).

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс встановив особистий рекорд результативності цього сезону. Він набрав 51 очко в матчі проти своєї колишньої команди.

Леброн реалізував 19 з 31 кидка з гри, включно з 6 із 8 триочкових, 7 з 10 штрафних, а також зробив 8 підбирань, 3 передачі, 2 перехоплення та 1 блок-шот.

Українець Святослав Михайлюк в цьому матчі провів на майданчику близько трьох хвилин, але результативними діями за цей час не відзначився.

Нагадаємо, гравець Шарлотт встановив три рекорди в один вечір.

Натомість днем раніше Атланта Леня програла.

Джерело - Чемпіон.