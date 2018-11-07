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Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 1:0. ОНЛАЙН

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Черкаські Мавпи без шансів поступилися в Кубку ФІБА

Сьогодні 21:10 185 2
Черкаські Мавпи без шансів поступилися в Кубку ФІБА

Черкаські Мавпи на виїзді програли литовської Приштині в рамках групового раунду Кубка Європи FIBA.

Вже у стартовій чверті господарі паркету створили гандикап в 6 очок - 21:15. У другій десятихвилинці команди Максима Міхельсона вдалося відіграти лише один пункт, а в наступному ігровому відрізку гості знову просіли, і перевага Приштини збільшилася до 20 очок. У вирішальній чверті українському клубу не вдалося надолужити згаяне, і поєдинок закінчився з перевагою в 19 пунктів на користь литовців - 92:73.

Найрезультативнішим серед гравців Мавп виявився американський атакуючий захисник Брендон Янг, який за 33 хвилини на паркеті набрав 17 очок при 4-х підборах і 6-ти асистах.

Кубок Європи ФІБА

Группа E. 4 тур

7 листопада

Черкаські Мавпи (Україна)- Приштина (Косово) 73:92 (15:21, 26:25, 16:31, 16:15)

Нагадаємо, що це вже друга поразка підопічних Міхельсона в матчах з литовською командою. Раніше Мавпи програли їй на домашньому паркеті в стартовому матчі групового раунду.

Джерело - Чемпіон.

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