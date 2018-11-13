Зірковий український гравець отримав російське громадянство

Центровий московського ЦСКА Джоель Боломбой отримав російське громадянство.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що Боломбой - уродженець Донецька. Разом з батьками (батько - конголезець, мати - росіянка) він переїхав в США в 4-річному віці, де отримав американський паспорт.

Нагадаємо, 2014-го року перед чемпіонатом світу з баскетболу Джоель Боломбой заявив, що хоче виступати в складі української збірної. Він навіть взяв участь в тренувальному зборі команди під керівництвом американського тренера Майка Фрателло, але дебют гравця в формі збірної України так і не відбувся.

Нагадаємо, всі результати матчів НБА.

Раніше українські клуби втратили шанси на вихід з групи в Кубку Європи ФІБА.

Джерело - ЦСКА.