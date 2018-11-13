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Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
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Усик знову не битиметься в Україні
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Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
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Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
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Кліперс в овертаймі обіграли чемпіонів. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:10 215 0
Кліперс в овертаймі обіграли чемпіонів. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові поєдинки.

НБА

Регулярний чемпіонат

13 листопада

Вашингтон – Орландо 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)

Маямі – Філадельфія 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)

Торонто – Новий Орлеан 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32)

Чикаго – Даллас 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)

Мемфіс – Юта 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)

Міннесота – Бруклін 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)

Оклахома-Сіті – Фінікс 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26)

Сакраменто – Сан-Антоніо 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)

Кліпперс – Голден Стейт 121:116 ОТ (34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10)

Нагадаємо, Данк форварда Черкаських Мавп увійшов до ТОП-5 моментів Кубку ФІБА.

Раніше, Лень став найкращим у матчі проти Лейкерса.

Джерело - Чемпіон.

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