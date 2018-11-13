Кліперс в овертаймі обіграли чемпіонів. Результати матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові поєдинки.
НБА
Регулярний чемпіонат
13 листопада
Вашингтон – Орландо 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)
Маямі – Філадельфія 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)
Торонто – Новий Орлеан 110:126 (29:31, 32:35, 22:28, 27:32)
Чикаго – Даллас 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)
Мемфіс – Юта 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)
Міннесота – Бруклін 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)
Оклахома-Сіті – Фінікс 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26)
Сакраменто – Сан-Антоніо 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)
Кліпперс – Голден Стейт 121:116 ОТ (34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10)
Нагадаємо, Данк форварда Черкаських Мавп увійшов до ТОП-5 моментів Кубку ФІБА.
Раніше, Лень став найкращим у матчі проти Лейкерса.
Джерело - Чемпіон.