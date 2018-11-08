Українські клуби втратили всі шанси на вихід з групи в Кубку Європи FIBA

Чемпіони України Черкаські Мавпи та віце-чемпіон Дніпро провели свої матчі 4-го туру групового раунду Кубку Європи FIBA.

Втратив шанси на продовження боротьби у другому груповому раунді єврокубку і Дніпро. Команда Дениса Журавльова в 4 турі вдома поступилась болгарському Левські, так поки що і не зумівши здобути першу перемогу в основній частині турніру. Український клуб замикає турніру таблицю групи G з нулем в графі "перемоги".