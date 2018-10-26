Черкаські Мавпи підписали американського захисника. ВІДЕО

Черкаські Мавпи підписали контракт із захисником Аланом Арнетта.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Угода з 27-річним американцем розраховане на 3 місяці.
Арнетт, в минулому сезоні став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Болгарії.
В середньому за гру американець набирав 21.7 очок, 6.8 підбирань і 3.1 передачі.
Окрім звання найрезультативнішого гравця ліги Арнетт отримав і титул кращого легіонера минулорічного чемпіонату Болгарії.
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Нагадаємо, Мавпи вдруге програли в кубку Європи.
Джерело - Черкаські Мавпи.