Черкаські Мавпи підписали американського захисника. ВІДЕО

Черкаські Мавпи підписали контракт із захисником Аланом Арнетта.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 27-річним американцем розраховане на 3 місяці.

Арнетт, в минулому сезоні став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Болгарії.

В середньому за гру американець набирав 21.7 очок, 6.8 підбирань і 3.1 передачі.

Окрім звання найрезультативнішого гравця ліги Арнетт отримав і титул кращого легіонера минулорічного чемпіонату Болгарії.

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Нагадаємо, Мавпи вдруге програли в кубку Європи.

Джерело - Черкаські Мавпи.