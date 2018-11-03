Київ-Баскет завдав Черкаським Мавпам чергової поразки в Суперлізі

Київ-Баскет в центральному матчі туру на виїзді наніс Черкаським Мавпам четверту поразку поспіль в Суперлізі.

У переможців найкращим в цьому матчі став Крік, який до 23 очок додав 5 підбирань та 3 передачі. У господарів у другій половині прокинувся Кріс Коуклі, але 18 очок, 15 підбирань та 6 передач при 4 втратах американського бігмена для перемоги господарям не вистачило.

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5 тур

26 жовтня

Черкаські Мавпи - Київ-Баскет 77:80 (17:11, 18:28, 17:21, 25:20)

Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

Раніше, Київ-Баскет переміг на виїзді Дніпро.

Джерело - Чемпіон.