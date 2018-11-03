Київ-Баскет завдав Черкаським Мавпам чергової поразки в Суперлізі

Київ-Баскет в центральному матчі туру на виїзді наніс Черкаським Мавпам четверту поразку поспіль в Суперлізі.
У переможців найкращим в цьому матчі став Крік, який до 23 очок додав 5 підбирань та 3 передачі. У господарів у другій половині прокинувся Кріс Коуклі, але 18 очок, 15 підбирань та 6 передач при 4 втратах американського бігмена для перемоги господарям не вистачило.
Чемпіонат України
Суперліга Парі-Матч
5 тур
26 жовтня
Черкаські Мавпи - Київ-Баскет 77:80 (17:11, 18:28, 17:21, 25:20)
Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.
Раніше, Київ-Баскет переміг на виїзді Дніпро.
Джерело - Чемпіон.