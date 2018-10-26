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Київ-Баскет переміг на виїзді Дніпро в чемпіонаті баскетбольної Суперліги

Вчора 23:44 182 0
Київ-Баскет переміг на виїзді Дніпро в чемпіонаті баскетбольної Суперліги

Дніпро поступився вдома Київ-Баскету в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Гра завершилася з рахунком  86:93.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У гостей вирішальний внесок в переможний результат зробили американці Мангано та Крік. На двох вони набрали 46 очок, реалізувавши 7 з 11-ти командних триочкових.

Чемпіонат України

Суперліга Парі-Матч

26 жовтня

Дніпро – Київ-Баскет – 86:93 (19:25, 20:25, 25:17, 22:26)

Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника

Раніше, Лейкерс Михайлюка здобув другу перемогу в сезоні.

Джерело - ФБУ.

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