Команди Леня І Михайлюка пограли свої поєдинки. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
В рамках регулярного чемпіонату НБА відбулися дев'ять матчів. Атланта українця Олексія Леня програла Чикаго, а Лейкерс Святослава Михайлюка поступився Сан Антоніо (106: 110).
НБА
Регулярний чемпіонат
Атланта — Чикаго 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)
Сан-Антоніо — Лейкерс 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18)
Детройт — Бостон 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25)
Новий Орлеан — Юта 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)
Клівленд — Індіана 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)
Філадельфія — Шарлотт 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)
Майамі — Портленд 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)
Мемфіс — Фінікс 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)
Мілуокі — Орландо 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23)
Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.
Результати вчорашнього дня в НБА.
Джерело - Чемпіон.