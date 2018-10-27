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Світоліна вийшла до фіналу Підсумкового турніру WTA

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Стівенс - Плішкова: пряма трансляція півфіналу WTA Finals
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Арсенал-Київ - Шахтар: дивитися онлайн 27.10.2018
Сьогодні 15:05 893
Світоліна здолала Бертенс на шляху до історичного фіналу. ВІДЕО
Сьогодні 14:54 1023
Світоліна: Із Бертенс була важка битва
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Світоліна зіграє в історичному півфіналі проти Бертенс
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Чемпіони розтрощили Нью-Йорк, а Горнетс познущалися над биками. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

Сьогодні 17:25 318 0
Чемпіони розтрощили Нью-Йорк, а Горнетс познущалися над биками. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

В НБА відбулися чергові матчі регурного чемпіонату.

До вашої уваги резульатти всіх ігор.

НБА. Регурний чемпіонат

26 жовтня

Шарлотт – Чикаго 135:106 (23:25, 45:29, 34:21, 33:31)

Нью-Йорк – Голден Стейт 100:128 (25:25, 28:28, 31:28, 16:47)

Торонто – Даллас 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)

Х'юстон – Кліпперс 113:133 (30:31, 31:39, 22:26, 30:37)

Міннесота – Мілуокі 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)

Новий Орлеан – Бруклін 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)

Сакраменто – Вашингтон 116:112 (28:27, 27:34, 24:24, 37:27)

Найкращі моменти ігрового дня.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.

Раніше, Лейкерс Михайлюка здобув другу перемогу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.

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