Чемпіони розтрощили Нью-Йорк, а Горнетс познущалися над биками. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО

В НБА відбулися чергові матчі регурного чемпіонату.
До вашої уваги резульатти всіх ігор.
НБА. Регурний чемпіонат
26 жовтня
Шарлотт – Чикаго 135:106 (23:25, 45:29, 34:21, 33:31)
Нью-Йорк – Голден Стейт 100:128 (25:25, 28:28, 31:28, 16:47)
Торонто – Даллас 116:107 (39:26, 30:34, 23:29, 24:18)
Х'юстон – Кліпперс 113:133 (30:31, 31:39, 22:26, 30:37)
Міннесота – Мілуокі 95:125 (16:27, 22:36, 29:34, 28:28)
Новий Орлеан – Бруклін 117:115 (32:30, 25:36, 31:25, 29:24)
Сакраменто – Вашингтон 116:112 (28:27, 27:34, 24:24, 37:27)
Найкращі моменти ігрового дня.
Нагадаємо, Черкаські Мавпи підписали американського захисника.
Раніше, Лейкерс Михайлюка здобув другу перемогу в сезоні.
Джерело - Чемпіон.