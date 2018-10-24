Лень не зіграє наступний матч за Атланту

Участь українського центрового Олексія Леня в найближчому матчі Атланти в регулярному чемпіонаті НБА проти Далласа під питанням.
Про це повідомив американський журналіст Бред Роуленд.
Hawks added Alex Len (left elbow hyperextension injury) to the injury report as probable.— Brad Rowland (@BTRowland) 23 жовтня 2018 р.
Атланта внесла Леня в список травмованих через невелике розтягнення. Українця турбує лікоть на лівій руці.
Нагадаємо, дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні.
Також Михайлюк та Лень не приїдуть на гру збірної.
Джерело - isport.ua.