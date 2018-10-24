Лень не зіграє наступний матч за Атланту

Участь українського центрового Олексія Леня в найближчому матчі Атланти в регулярному чемпіонаті НБА проти Далласа під питанням.

Про це повідомив американський журналіст Бред Роуленд.

Hawks added Alex Len (left elbow hyperextension injury) to the injury report as probable. — Brad Rowland (@BTRowland) 23 жовтня 2018 р.

Атланта внесла Леня в список травмованих через невелике розтягнення. Українця турбує лікоть на лівій руці.

Нагадаємо, дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні.

Також Михайлюк та Лень не приїдуть на гру збірної.

Джерело - isport.ua.