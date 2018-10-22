Дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні. ВІДЕО

Мій профіль

Колишній тренер київського Динамо очолив Спартак

Сьогодні 11:52 1335
Я українець і люблю Україну - Хачеріді розповів чому показав свої щитки російським вболівальникам
Сьогодні 09:24 1069
Ярмоленко пропустить півроку
Вчора 21:12 1538
Світоліна сенсаційно обіграла Квітову. ВІДЕО
Вчора 14:26 1770 1
Світоліна у двох сетах розібралася з Квітовою у стартовому матчі Підсумкового турніру
Вчора 13:42 2193
У Мессі серйозна травма, аргентинець не зіграє проти Реала. ФОТО
Вчора 09:43 1344
Світоліна - Квітова: жахлива статистика українки
Вчора 08:48 2732
Динамо перемогло Ворсклу в УПЛ. ВІДЕО
20.10.2018 18:52 2207
Ярмоленко травмувався у матчі за Вест Гем
20.10.2018 17:47 2152 2
Початок легенди: 64 роки тому Динамо вперше виграло Кубок СРСР. ВІДЕО
20.10.2018 16:35 2127
Навколо спорту
Блоги
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО
Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 10:10 609
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО
Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 08:46 992
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО
Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 08:14 452
Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО
Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 22:33 1155
Згадати все або прев'ю до матчу Ювентус - МЮ. ВІДЕО
Згадати все або прев'ю до матчу Ювентус - МЮ. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 21:18 321
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО
Рекорд Коноплянки та неймовірний гол за вуха англійцям. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 17:51 4973
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО
57 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 16:44 4703
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича
Той хто хотів бути потрібним. Пам'яті Олега Базилевича Максим Буйдин
17.10.2018 16:02 1083 1
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО
Головний помічник Лобановського: яким ми запам'ятаємо Олега Базелевича. ФОТО Андрій Твердохліб
17.10.2018 13:21 948
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО
Гол, який можливий лише на тренуванні. ВІДЕО Максим Буйдин
17.10.2018 07:10 4199
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:09 Футбол Ярмоленку зробили операцію 7
11:53 Теніс Кербер проти Бертенс, Осака проти Стівенс. Другий ігровий день Підсумкового турніру WTA 174
11:52 Футбол Колишній тренер київського Динамо очолив Спартак 1335
11:35 Теніс В оновленому рейтингу АТР українці не вражають 262
11:33 Навколо спорту Ми летимо в найкращу країну на світі: як Зінченко з МанСіті добиралися до Харкова. ВІДЕО 398
11:08 Футбол Мілевський підтримав Ярмоленка. ФОТО 871
10:53 Футбол Кокорін і Мамаєв у СІЗО миють туалети 1394
10:35 Баскетбол Лень допоміг Антланті здолати Клівленд, Денвер сильніший за чемпіона. Найкращі моменти дня. ВІДЕО 352
10:10 Блог Футбольний матч Чемпіоншипу перетворився в регбійний поєдинок. ВІДЕО 609
10:10 Футбол Визначилася бригада арбітрів на матч Ліги чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті 819
09:58 Футбол Ібрагімович може перейти в Реал. ФОТО 635
09:24 Футбол Я українець і люблю Україну - Хачеріді розповів чому показав свої щитки російським вболівальникам 1069
09:08 Футбол Денисов: Бойко відверто зганьбився 2013
08:50 Баскетбол Дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні. ВІДЕО 389
08:46 Блог Нестаріючий Дрогба відзначився божевільною гарматою в чемпіонаті США. ВІДЕО 992
08:30 Футбол Сєпар, сєпар Льоша Гай: вболівальники Олімпіка "тепло" зустріли новачка команди. ВІДЕО 961
08:14 Блог Той самий гол Ікарді, який приніс Інтеру перемогу над Міланом. ВІДЕО 452
08:10 Футбол Тайсон понад дві години роздавав автографи. ФОТО 510
21 Жовтня 2018
23:50 Автоспорт Ряйкконен виграв Гран-прі США 621
23:31 Футбол Інтер вирвав у Мілана перемогу в дербі 525
23:12 Футбол Манчестер Сіті прилетів до Харкова. ФОТО 1059
22:53 Футбол Реал визначився із долею Лопетегі 1281
22:37 Футбол Шевченко присутній на міланському дербі 457
22:33 Блог Неймовірне виконання штрафного від юного новачка Реалу. ВІДЕО 1155
22:19 Футбол Екс-тренер збірної України очолить Спартак 1115

Дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні. ВІДЕО

Сьогодні 08:50 389 0
Дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні. ВІДЕО

Український центровий Атланти Олексій Лень зробив дабл-далб в переможному матчі своєї команді проти Клівленда.

За 32 хвилини на майданчику українець набрав 16 очок  і зробив 11 підборів. Також в активі Леня 4 передачі, 4 блок-шота, 1 втрата і три фоли.

Крім того, Лень з показником +19 став одним з найкорисніших гравців на майданчику в складі своєї команди, яка виграла 133:111.

Найрезультативнішим у Атланті став Трей Янг (35 очок).

Дивіться найяскравіші моменти матчу за участю Леня:

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()