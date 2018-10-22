Дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні. ВІДЕО

Український центровий Атланти Олексій Лень зробив дабл-далб в переможному матчі своєї команді проти Клівленда.

За 32 хвилини на майданчику українець набрав 16 очок і зробив 11 підборів. Також в активі Леня 4 передачі, 4 блок-шота, 1 втрата і три фоли.

Крім того, Лень з показником +19 став одним з найкорисніших гравців на майданчику в складі своєї команди, яка виграла 133:111.

Найрезультативнішим у Атланті став Трей Янг (35 очок).

Дивіться найяскравіші моменти матчу за участю Леня:

Джерело - Чемпіон.