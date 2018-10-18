Лень, Михайлюк і Кобець не приїдуть на матчі збірної України

Олексій Лень, Святослав Михайлюк та Олександр Кобець не приїдуть на матчі відбору чемпіонат світу проти Словенії та Іспанії.

Про це розповів головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін.

"Гравців з НБА не буде: ні Леня, ні Михайлюка. Кобець поїхав в G-лігу, він теж навряд чи приїде на найближчі матчі зі Словенією у Запоріжжі та Іспанією на виїзді. Безумовно, буде зовсім інший склад, не найсильніший. Але це стосуватиметься й наших суперників. Ми перебуваємо в однакових умовах", - сказав Мурзін.