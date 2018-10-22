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Лень допоміг Антланті здолати Клівленд, Денвер сильніший за чемпіона. Найкращі моменти дня. ВІДЕО

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. 

НБА. Регулярний чемпіонат

Клівленд – Атланта – 111:133 (34:24, 26:40, 26:28, 25:41)

Оклахома-Сіті – Сакраменто – 120:131 (32:34, 24:34, 34:29, 30:34)

Денвер – Голден Стейт – 100:98 (17:25, 30:24, 33:21, 20:28)

Кліпперс – Х'юстон – 115:112 (29:24, 25:29, 39:31, 22:28)

Найкращі ТОП-5 моментів ігрового дня:

Нагадаємо, дабл-дабл Леня допоміг Атланті здобути першу перемогу в сезоні

Також Михайлюк та Лень не приїдуть на гру збірної.

Джерело - Чемпіон.

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