Лень оформив дабл-дабл в НБА. ВІДЕО

Українець Олексій Лень провів успішний матч за Атланту проти Сан-Антоніо в рамках передсезонної підготовки.

Наш центровий вийшов у стартовій п'ятірці своєї команди, і провів на майданчику більше всіх часу - 35:36 хвилин.

За цей час він оформив дабл-дабл, набравши 16 очок, зробивши 10 підбирань, 5 передач і допустивши 4 втрати.

Джерело - ATLHawks.