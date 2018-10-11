Лень оформив дабл-дабл в НБА. ВІДЕО

Українець Олексій Лень провів успішний матч за Атланту проти Сан-Антоніо в рамках передсезонної підготовки.
Наш центровий вийшов у стартовій п'ятірці своєї команди, і провів на майданчику більше всіх часу - 35:36 хвилин.
JC is a mood. pic.twitter.com/6IDEAgHdGb— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 10 жовтня 2018 р.
За цей час він оформив дабл-дабл, набравши 16 очок, зробивши 10 підбирань, 5 передач і допустивши 4 втрати.
With absolute authority. pic.twitter.com/fpCuD2J07O— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 11 жовтня 2018 р.
Джерело - ATLHawks.