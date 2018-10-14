Українець поповнив лави клубу з НБА

22-річний український форвард Олександр Кобець підписав контракт з клубом з НБА.

Вихованець Черкаських мавп стане гравцем клубу Вашингтон Візардс. Поточний сезон українець проведе в G-лізі (Ліга розвитку НБА).

У футболці черкаського колективу Кобець виступав протягом шести років. Минулого сезону він разом з черкаським колективом виграв золото Суперліги. У середньому за гру українець заробляв 14,3 очка і робив 3,2 підбирання. Під час міжсезоння встиг взяти участь у Літній лізі НБА в Лас-Вегасі. Олександр був заявлений за Чикаго Буллс.

Відзначимо, незабаром контракт з північноамериканською командою може підписати ще один гравець збірної України Олександр Мішула.

А Михайлюк став найрезультативнішим у передсезонному матчі НБА.

Джерело - Черкаські мавпи.