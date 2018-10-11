Український баскетболіст дебютував у Лізі чемпіонів

Захисник Олександр Липовий провів перший матч у складі грецького Промітеаса в Лізі чемпіонів.
Команда українця здобула перемогу з рахунком 93:84 у виїзному поєдинку проти бельгійського Остенде. Липовий вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці та відіграв 27 хвилин. За цей час набрав 11 очок, а також зробив 5 підбирань і 4 передачі.
Раніше в Лізі чемпіонів дебютував ще один українець Іссуфу Санон.
Нагадаємо, двома гравцями збірної України цікавиться НБА.
А українські команди дізналися суперників у Кубку Європи ФІБА.
Джерело - Чемпіон.