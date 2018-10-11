Український баскетболіст дебютував у Лізі чемпіонів

Захисник Олександр Липовий провів перший матч у складі грецького Промітеаса в Лізі чемпіонів.

Команда українця здобула перемогу з рахунком 93:84 у виїзному поєдинку проти бельгійського Остенде. Липовий вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці та відіграв 27 хвилин. За цей час набрав 11 очок, а також зробив 5 підбирань і 4 передачі.

Раніше в Лізі чемпіонів дебютував ще один українець Іссуфу Санон.

Нагадаємо, двома гравцями збірної України цікавиться НБА.

А українські команди дізналися суперників у Кубку Європи ФІБА.

Джерело - Чемпіон.