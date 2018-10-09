Збірні України з баскетболу 3x3 здобули перемоги на юнацькій Олімпіаді

Збірні України з баскетболу 3x3, яка виступає на юнацьких Олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі, успішно стартувала в груповому раунді турніру.

Так, чоловіча команда, до складу якої увійшли Ілля Заєць, Ігор Сергєєв, Віталій Шорстко, Олександр Сидорук, обіграла збірні Андорри —22:5 і Бразилії — 22:15. 12 жовтня в заключних матчах групового раунду українці зіграють з Венесуелою і Новою Зеландією.

Переможно стартувала й жіноча збірна, за яку зіграли Юлія Гутевіч, Анжеліка Ляшко, Вероніка Космач, Анна Сугак. Українки переграли Венесуелу — 22:11 та Єгипет — 21:6. Свої наступні матчі українки також проведуть 12 жовтня проти команд Шрі-Ланки і США.

Нагадаємо, в наступний раунд із кожної групи виходять дві команди.

Раніше перше золото в скарбничку української команди на юнацькій Олімпіаді поклала шпажистка. А першу нагороду на іграх жовто-сині здобули у змаганнях з дзюдо.

Джерело - Чемпіон.