Дніпро покинув розіграш Кубка Європи ФІБА. ВІДЕО

У матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Кубка Європи ФІБА Альба Фехервар вдома приймав Дніпро.
Угорський колектив програв у першому матчі 94:78. Втім на своєму майданчику зумів взяти реванш — 90:67.
Таким чином за сумою двох матчів Дніпро не зіграє у груповому раунді Кубка Європи ФІБА.
Кубок Європи ФІБА
2 кваліфікаційний раунд
Матч-відповідь
Альба Фехервар — Дніпро 90:67 (22:10 25:22, 19:15, 24:20)
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Джерело - Чемпіон.