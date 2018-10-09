Дніпро покинув розіграш Кубка Європи ФІБА. ВІДЕО

У матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Кубка Європи ФІБА Альба Фехервар вдома приймав Дніпро.

Угорський колектив програв у першому матчі 94:78. Втім на своєму майданчику зумів взяти реванш — 90:67.

Таким чином за сумою двох матчів Дніпро не зіграє у груповому раунді Кубка Європи ФІБА.

Кубок Європи ФІБА

2 кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь

Альба Фехервар — Дніпро 90:67 (22:10 25:22, 19:15, 24:20)

Нагадаємо, збірні України з баскетболу 3х3 розпочали виступ на юнацькій олімпіаді з перемог.

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Джерело - Чемпіон.