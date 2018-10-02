Лень дебютував за Атланту

Атланта Хоукс в першому матчі літньої ліги обіграла Нью-Орлеан Пеліканс. Зустріч проходила в Атланті і закінчилася з рахунком 116: 102 на користь Хоукс.

Український центровий Олексій Лень, який влітку перейшов в Атланту, провів дебютний матч за свою команду у Літній лізі НБА. Лень вийшов в стартовому складі і провів на паркеті 14 хвилин. За цей час на рахунку центрового 3 очка, 8 підбирань, 4 блок-шота і 1 передача.

Нагадаємо, збірна України переграла Іспанію у відборі на ЧС.

Також, головний тренер збірної отримав великий заряд позитиву від роботи з Леньом та Михайлюком.

Джерело - Чемпіон.