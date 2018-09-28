Леброн Джеймс вражений Михайлюком

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс вважає, що новачок команди Святослав Михайлюк буде корисний команді.
Про це сказав сам баскетболіст.
"Михайлюк - класний. Він нічого не говорить, а рве дупу. Українець приходить і починає працювати. Одним з перших виходить на паркет та одним з останніх залишає зал. Так і має бути, бо він новачок.
Свят відмінно кидає. Він буде корисним нашій команді, на старті сезону або в будь-який інший період. Якщо українському баскетболістові потрібно буде вийти на майданчик, то він буде готовий. Він любить грати баскетбол ", - сказав Джеймс.
Нагадаємо, збірна України переграла Іспанію у відборі на ЧС.
Також, головний тренер збірної отримав великий заряд позитиву від роботи з Леньом та Михайлюком.
Джерело - lakersnation.