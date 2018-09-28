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Леброн Джеймс вражений Михайлюком

Сьогодні 14:29 446 0
Леброн Джеймс вражений Михайлюком

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс вважає, що новачок команди Святослав Михайлюк буде корисний команді.

Про це сказав сам баскетболіст.

"Михайлюк - класний. Він нічого не говорить, а рве дупу. Українець приходить і починає працювати. Одним з перших виходить на паркет та одним з останніх залишає зал. Так і має бути, бо він новачок.

Свят відмінно кидає. Він буде корисним нашій команді, на старті сезону або в будь-який інший період. Якщо українському баскетболістові потрібно буде вийти на майданчик, то він буде готовий. Він любить грати баскетбол ", - сказав Джеймс.

Нагадаємо, збірна України переграла Іспанію у відборі на ЧС.

Також, головний тренер збірної отримав великий заряд позитиву від роботи з Леньом та Михайлюком.

Джерело - lakersnation.

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