Леброн Джеймс вражений Михайлюком

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс вважає, що новачок команди Святослав Михайлюк буде корисний команді.

Про це сказав сам баскетболіст.

"Михайлюк - класний. Він нічого не говорить, а рве дупу. Українець приходить і починає працювати. Одним з перших виходить на паркет та одним з останніх залишає зал. Так і має бути, бо він новачок.

Свят відмінно кидає. Він буде корисним нашій команді, на старті сезону або в будь-який інший період. Якщо українському баскетболістові потрібно буде вийти на майданчик, то він буде готовий. Він любить грати баскетбол ", - сказав Джеймс.