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Команда Пустового вилетіла з Кубка Іспанії

Сьогодні 16:24 165 0
Команда Пустового вилетіла з Кубка Іспанії

Український центровий Артем Пустовий дебютував у офіційному матчі за Барселону. У півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії каталонці поступилися Басконії - 76:79.

Пустовий на паркеті провів менше ніж 5 хвилин і за цей час зробив лише 1 підбирання.

Під час літнього міжсезоння Барселона викупила Пустового у Обрадойро, уклавши з 26-річним українцем угоду на три сезони.

Новий клуб не відпустив центрового в збірну на останні матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Іспанії і Чорногорії.

Окрім цього він потрапив до списку найкращих трансферів Євроліги.

Джерело - Чемпіон.

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