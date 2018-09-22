Команда Пустового вилетіла з Кубка Іспанії

Український центровий Артем Пустовий дебютував у офіційному матчі за Барселону. У півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії каталонці поступилися Басконії - 76:79.
Пустовий на паркеті провів менше ніж 5 хвилин і за цей час зробив лише 1 підбирання.
Під час літнього міжсезоння Барселона викупила Пустового у Обрадойро, уклавши з 26-річним українцем угоду на три сезони.
Новий клуб не відпустив центрового в збірну на останні матчі кваліфікації чемпіонату світу проти Іспанії і Чорногорії.
Окрім цього він потрапив до списку найкращих трансферів Євроліги.
Джерело - Чемпіон.