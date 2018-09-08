Українського баскетболіста не відпустили у збірну, він написав лист-вибачення до вболівальників

Український біатлоніст Артем Пустовий не допоможе українській збірній у матчі з Іспанією. Його не відпустили до збірної з іспанського баскетбольного клубу Барселона. Сам спортсмен засмутивс через таке рішення і звернувся листом до вболівальників у якому вибачився аз те, що не допоможе команді.

Текст листа наводить Федерація баскетболу України.

"Думаю, що сьогодні усі в Україні в очікуванні великої баскетбольної події – матчу збірної України проти Іспанії. Я теж цього чекаю і хотів бути разом зі збірною. Усі знають, що останні 6 років я з великим задоволенням відгукувався на запрошення тренерів і неодмінно приїздив у табір команди та з гордістю одягав форму збірної України.

Сьогодні переді мною стоїть великий виклик, я увійшов у структуру гранда європейського баскетболу. На жаль, Барселона не відпускає мене у збірну на це вікно кваліфікації. Я хочу вибачитися перед своїми партнерами та уболівальниками, що цього разу не зможу їм допомогти, але хочу бути корисним збірній у майбутньому і виступати за неї.

Водночас, я дуже радий, що у табір збірної приїхав Олексій Лень, в парі зі Славою Кравцовим вони мають створити неймовірно сильний дует центрових. Впевнений, що ця позиція у нас укомплектована ледь не найсильніше з усіх збірних, які беруть участь у цій кваліфікації", — написав Артем Пустовий.