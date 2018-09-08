Мій профіль

Лопатецька обіграла першу ракетку турніру на шляху до півфіналу US Open. ВІДЕО

Сьогодні 08:28 1305
Українського баскетболіста не відпустили у збірну, він написав лист-вибачення до вболівальників
Сьогодні 15:16 369
У Росії заборонили проводити міжнародні біатлонні змагання. ФОТО
Сьогодні 14:33 431
Президент привітав Костевич із золотом Чемпіонату світу. ВІДЕО
Сьогодні 12:57 234
Континентальний кубок IAAF. Відео онлайн-трансляція.
Сьогодні 12:38 169
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 19:00 7677
Шевченко: Ми знали наші сильні якості
Вчора 09:58 1120
Блоги
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО
Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО Валерій Ручка
Сьогодні 00:19 1185
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО
Очима вболівальників: як Зінченко перемогу збірній приніс. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:31 3050 2
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО
Ракицький "забув" де серце під час звучання гімну. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 12:51 4939 3
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:48 Футбол Яремчук зізнався в любові до Динамо 260
15:28 Футбол Інгулець прийме вдома Металіст. Інші матчі 8 туру Першої ліги: відео онлайн-трансляція 165
15:16 Баскетбол Українського баскетболіста не відпустили у збірну, він написав лист-вибачення до вболівальників 369
14:57 Боротьба 20 українських борців виступить на престижному турнірі в Білорусі 209
14:33 Біатлон У Росії заборонили проводити міжнародні біатлонні змагання. ФОТО 431
14:14 Теніс Лопатецька: Я люблю свою країну і дуже рада її представляти на турнірах 315
13:56 Футбол Террі може опинитися в чеміонаті Росії 303
13:41 Бокс Лебедєв хоче битися з Усиком лише за один пояс 324
13:20 Теніс Лопатецька: з нетерпінням чекаю півфінал 250
12:57 Стрільба Президент привітав Костевич із золотом Чемпіонату світу. ВІДЕО 234
12:38 Легка атлетика Континентальний кубок IAAF. Відео онлайн-трансляція. 169
12:21 Футбол Яремчук порівняв Шевченка з Ребровим 828
11:57 Бокс Тайсон визнав Ломаченка найкращим боксером світу. ВІДЕО 2128
11:31 Футбол На матчі Ліги Європи Ворскла продала понад три тисячі квитків 373
11:16 Стрільба Костевич тріумфувала на Чемпіонаті світу в Кореї, перестрілявши росіянку 440 1
10:53 Теніс Неймовірні розіграші Цуренко на US Open: ви маєте це побачити. ВІДЕО 330
10:26 Футбол Гол динамівця приніс перемогу молодіжці Данії над Фінляндією 398
10:04 Плавання Говоров — бронзовий призер етапу Кубка світу з плавання. ФОТО 282
09:45 Футбол Перемога, яку ледь не втратили: як молодіжка України переграла Латвію. ВІДЕО 864
09:29 Бокс Гарсія про Усика: Він пекельний боєць 980
09:10 Теніс Джокович - фіналіст чоловічого US Open 378
08:28 Теніс Лопатецька обіграла першу ракетку турніру на шляху до півфіналу US Open. ВІДЕО 1305
00:35 Футбол Англія зіграє з Іспанією та інші заключні матчі першого туру Ліги націй 1977
00:19 Єдиноборства Бійцю ММА видалили око після бою. ФОТО 1185
7 Вересня 2018
23:57 Теніс Ястремська програла у чвертьфіналі турніру в США 452

Українського баскетболіста не відпустили у збірну, він написав лист-вибачення до вболівальників

Сьогодні 15:16 369 0
Українського баскетболіста не відпустили у збірну, він написав лист-вибачення до вболівальників

Український біатлоніст Артем Пустовий не допоможе українській збірній у матчі з Іспанією. Його не відпустили до збірної з іспанського баскетбольного клубу Барселона. Сам спортсмен засмутивс через таке рішення і звернувся листом до вболівальників у якому вибачився аз те, що не допоможе команді.

Текст листа наводить Федерація баскетболу України.

"Думаю, що сьогодні усі в Україні в очікуванні великої баскетбольної події – матчу збірної України проти Іспанії. Я теж цього чекаю і хотів бути разом зі збірною. Усі знають, що останні 6 років я з великим задоволенням відгукувався на запрошення тренерів і неодмінно приїздив у табір команди та з гордістю одягав форму збірної України.

Сьогодні переді мною стоїть великий виклик, я увійшов у структуру гранда європейського баскетболу. На жаль, Барселона не відпускає мене у збірну на це вікно кваліфікації. Я хочу вибачитися перед своїми партнерами та уболівальниками, що цього разу не зможу їм допомогти, але хочу бути корисним збірній у майбутньому і виступати за неї.

Водночас, я дуже радий, що у табір збірної приїхав Олексій Лень, в парі зі Славою Кравцовим вони мають створити неймовірно сильний дует центрових. Впевнений, що ця позиція у нас укомплектована ледь не найсильніше з усіх збірних, які беруть участь у цій кваліфікації", — написав Артем Пустовий.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зіграє проти Іспанії 14 вересня.

Нагадаємо, Михайлюк провів фотосесію уформі збірної України.

 

Джерело - ФБУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()