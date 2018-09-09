Українець Пустовий потрапив до топ-10 найкращих новачків Євроліги

Центровий Барселони Артем Пустовий увійшов до рейтингу найкращих новачків Євроліги.
Про це повідомляє Marca.
26-річний гравець Барселони перебуває у списку на дев'ятому місці. Також у десятці на другій позиції присутній інший баскетболіст Барселони - Кайл Куріч.
1. Нигель Вільям-Госс (Олімпіакос)
2. Кайл Куріч (Барселона)
3. Тайлер Енніс (Фенербахче)
4. Томас Уолкап (Жальгіріс)
5. Джордан Мікі (Хімки)
6. Анджело Калайаро (Маккабі Тель-Авів)
7. Аарон Крафт (Будучность)
8. Роббі Емейз (Баварія)
9. Артем Пустовий (Барселона)
10. Альберт Олівер (Гран-Канарія)
Нагадаємо, Артем Пустовий написав листа вболівальникам, у якому вибачився за те, що не зможе допомогти збірній України у матчі відбору ЧС-2019 проти Іспанії.
Раніше, Артем Пустовий дебютував у складі Барселони у контрольному матчі.
Джерело - Marca.