Українець Пустовий потрапив до топ-10 найкращих новачків Євроліги

Центровий Барселони Артем Пустовий увійшов до рейтингу найкращих новачків Євроліги.

Про це повідомляє Marca.

26-річний гравець Барселони перебуває у списку на дев'ятому місці. Також у десятці на другій позиції присутній інший баскетболіст Барселони - Кайл Куріч.

1. Нигель Вільям-Госс (Олімпіакос)

2. Кайл Куріч (Барселона)

3. Тайлер Енніс (Фенербахче)

4. Томас Уолкап (Жальгіріс)

5. Джордан Мікі (Хімки)

6. Анджело Калайаро (Маккабі Тель-Авів)

7. Аарон Крафт (Будучность)

8. Роббі Емейз (Баварія)

9. Артем Пустовий (Барселона)

10. Альберт Олівер (Гран-Канарія)

Нагадаємо, Артем Пустовий написав листа вболівальникам, у якому вибачився за те, що не зможе допомогти збірній України у матчі відбору ЧС-2019 проти Іспанії.

Раніше, Артем Пустовий дебютував у складі Барселони у контрольному матчі.

Джерело - Marca.