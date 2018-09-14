Кравцов: Михайлюк зіграв феноменально

Збірній України з баскетболу було нікуди відступати.

Про це розповів гравець збірної В'ячеслав Кравцов.

"Був великий ажіотаж навколо гри і ми старалися як ніколи. Підтримка була божевільною. Часу було небагато на підготовку, та й колектив оновлений, але за тиждень встигли підготуватися. Михайлюк просто зірвався сьогодні, показав феноменальний результат. Величезний внесок вніс. Такі ігри, звичайно, запам'ятовуються на все життя. Нам було нікуди відступати ", - зазначив Кравцов.