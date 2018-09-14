Тренер збірної Іспанії з баскетболу виділив найнебезпечніших гравців збірної України

Головний тренер збірної Іспанії Серджіо Скаріоло перед матчем кваліфікації Кубка світу ФІБА проти України зазначив, що у суперника буде перевага в мотивації через складніше турнірне становище

Його слова наводить сайт basket.ua.

"У нас є запас в таблиці, який дозволяє не відчувати особливої ​​тривоги. Ми будемо спокійні і будемо показувати нашу гру. Звичайно ж, спробуємо перемогти. Збірна України буде мотивованіша і драйвовіша, особливо через гру вдома.

Читайте також: Зірки української збірної провели автограф-сесію.

Хоча вони можуть запанікувати, якщо у них щось не вийде на старті матчу. Наша команда добре тренувалася, у мене дуже хороші стосунки з гравцями. у збірної України є відмінна база і чудова гра під кільцем. у захисників є хороше поєднання атлетизму і точності триочкових.

Не оминув увагою і зірок української команди.

"В України чудова команда, особливо коли мова йде про провідних гравців. Вони володіють великою потужністю і мають серйозний досвід. Олексій Лень - дуже небезпечний гравець. Він володіє великою майстерністю і має досвід у НБА. Він добре підбирає і має здатність домінувати.

Читайте також: Лень і Михайлюк розповіли що очікують від гри з Іспанією.

В'ячеслав Кравцов володіє міцним тілом, яке дає йому можливість впевнено грати під кільцем. Святослав Михайлюк - хороший шутер, дуже вправний атлет і один з кращих гравців класу драфту цього року. У Канзасі він показав, що має хорошу здатність кидати", — відзначив Серджіо Скаріоло.

Нагадаємо, тернер збірної України отримав заряд від Леня та Михайлюка.

Джерело - basket.ua.