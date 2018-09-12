Українець відмовив декільком клубам НБА

Український центровий Олексій Лень зізнався, що відмовив декільком клубам НБА.

Про це повідомляє sportanalytic.com.

Гравець Аталанти заявив, що перед переходом в цей клуб його хотіли бачити в себе чимало команд, серед яких був Торонто.

Також, за його словами, він був близьким до переходу в Кліпперс, куди навіть їздив на тренування.

Все ж коли він дізнався про варіант з переходом до Хокс, то погодився саме на нього, оскільки розумів, що це найкраща можливість для нього грати й це рішення буде правильним для його кар'єри.

Нагадаємо, тренер збірної України вважає, що Лень гравець найвищого класу.

Також, збірну України з баскетболу покинули троє гравців.

Джерело - sportanalytic.com.