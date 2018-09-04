Тренер баскетбольної збірної: Лень і Михайлюк - гравці найвищого рівня

Тренер збірної України Євген Мурзін розповів про користь, яку зможуть принести команді представники НБА Олексій Лень і Святослав Михайлюк.

Його слова наводить Xsport.

"Федерація баскетболу України та її президент Михайло Бродський провели величезну організаційну роботу, щоб в команду зміг приїхати центровий Атланти Олексій Лень. Ця робота не припинялася кілька останніх років.

Упевнений, що обидва гравці дуже допоможуть збірній у вересні. Не став би називати їх новачками. Вони гравці найвищого рівня з великим досвідом", — сказав керманич баскетбольної команди.

Уже 14 вересня в Києві збірна України зіграє свій перший матч відбору на чемпіонат світу проти Іспанії, а 17 зустрінеться на виїзді з Чорногорією.

Нагадаємо,Лень прилетів до України, щоб допомогти збірній.

Натомість Михайлюк лише в ніч з 3 на 4 вересня прибув до Києва.

Джерело - Xsport.