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Збірну України з баскетболу покинули троє гравців

Вчора 23:45 391 0
Збірну України з баскетболу покинули троє гравців
Фото: ФБУ

Чоловіча національна збірна України з баскетболу продовжує підготовку до матчів кваліфікації Чемпіонату світу-2019 проти збірної Іспанії та Чорногорії.

Тренерський штаб збірної України на чолі з головним тренером Євгеном Мурзіним скоротив заявку команди. Стан збірної залишили три гравці - В’ячеслав Петров, Олександр Рябчук та Павло Крутоус, які останнє тренування провели у неділю ввечорі. Тож надалі у складі команди продовжуватимуть підготовку 14 баскетболістів.

Захисники:

Сергій Гладир, Юджин Джетер, Олександр Кобець, Денис Лукашов, Святослав Михайлюк, Олександр Мішула.

Форварди:

В’ячеслав Бобров, Ігор Зайцев, Володимир Конєв, Олександр Липовий, Максим Пустозвонов, Володимир Герун.

Центрові:

В’ячеслав Кравцов, Олексій Лень.

Нагадаємо, форвард збірної Іспанії назвав Укарїну найсильнішим суперником на цій стадії відбору.

А на матч проти Іспанії продали майже всі квитки.

Джерело - ФБУ.

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