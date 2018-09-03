Пустовий зіграв свій перший матч за Барселону. ВІДЕО

Центровий національної збірної України з баскетболу Артем Пустовий провів перший матч у складі Барселони.

Про це повідомляється на офіціійний сторінці клубу в Facebook.

Бігмен каталонського клубу зіграв у контрольному поєдинку проти Ховентута, в якому команда українця зазнала поразки з рахунком 62:65.

Пустовий почав гру з лави запасних, відігравши 9 хвилин 30 секунд, набрав 6 очок (3/3 двоочкових), зробив 2 блок-шоти, 1 перехоплення та 1 підбирання при рейтингу ефективності 9 балів.

Відео всього матчу.

Нагадаємо, Пустовий потрапив до розширеного складу збірної України на вересневі матчі кваліфікації чемпіонату світу-2019 проти Іспанії та Чорногорії.

Раніше, Пустовий прейшов у Барселону.

Джерело - FC Barcelona Basket.