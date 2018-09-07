Лень: Ми повинні показати себе

Зірковий український центровий Олексій Лень вже адаптувався в Україні.

Про це розповів сам баскетболіст.

Гравець розповів про перші враження від роботи в таборі збірної.

"Зараз, за ​​пару останніх днів нормально відіспався, відчуваю, що вже перебудувався. Я дивився ігри збірної за останні пару років, так що я хлопців всіх знаю. Будемо притиратися, розбирати комбінації Іспанії і готуватися. Перші враження від роботи з тренером хороші. Ми поки особисто не спілкувалися віч-на-віч, але баскетбольне взаєморозуміння нормальне ", - говорить Олексій.

Також, він згадав про склад збірної Іспанії.

"Хто там не приїхав у Іспанії нам все одно, адже ми фокусуємося на собі - головне робити те, що потрібно нам. Ми повинні добре відіграти наші комбінації, показати себе. Нам все одно, хто стоїть проти нас "- цитує Леня xsport.ua.

Нагадаємо, Михайлюк прилетів до Києва.

Ще один зірковий гравець збірної готовий до матчу.

Джерело - xsport.ua.