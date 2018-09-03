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Лень прилетів до України, щоб допомогти збірній

Вчора 22:51 205 0
Лень прилетів до України, щоб допомогти збірній

Гравець НБА Олексій Лень прилетів до України, щоб допомогти національній баскетбольній збірній поборотися у відбіркових матчах чемпіонату світу.

Слова баскетболіста наводить офіційний сайт Федерації баскетболу України.

"Минуло сім років як я поїхав з України та тепер повертаюсь сюди з відмінним настроєм. Я дуже задоволений і приїхав сюди перемагати. На нас чекають дві важливі гри - проти Іспанії та Чорногорії. У мене буде ще два тижні, щоб познайомитись з командою і тренерами і як слід підготуватися до матчів", — сказав баскетболіст.

За словами Леня він вперше за сім років повернувся в Україну. І хоча це буде перший його матч у футболці збірної, це не завадить зігратися з колегами по команді.

Щодо майбутнього суперника центровий розповів.

"В іспанців не буде жодного гравця НБА? Це зовсім не важливо, адже в Іспанії завжди сильна команда не залежно від того, хто у них в складі. Ми будемо виходити, боротися і фокусуватимемося на своїй грі, а не на їхній. Нам треба попіклуватись про свою підготовку", — зауважив спортсмен.

Чому Олексій Лень лише зараз дебютує за національну збірну він пояснює:

"До цього були інші причини, які заважали мені приїхати в збірну. Я чекав на підписання свого другого контракту і я одразу сказав, що коли я його підпишу, то обов’язково приїду до збірної. Я приїхав перемагати, а не просто виступати. На нас чекають дві хороших гри, два хороших суперники, до яких ми будемо готові".

Нагадаємо, Лень ще на два роки залишиться в НБА.

Окрім цього спортсмен пояснив чому він змінив клуб.

Джерело - ФБУ.

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