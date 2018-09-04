Михайлюк прибув до Києва. ФОТО

Слідом за Олексієм Ленем до Києва прибув ще один гравець з-за океану - вихованець черкаської школи баскетболу та гравець Лос-Анджелес Лейкерс - Святослав Михайлюк.
Про це порідомляє Федерація баскетболу України.
Українець прилетів опівночі рейсом з Лос-Анджелесу з пересадкою в аеропорту Мюнхена.
Нагадаємо, що чоловіча національна збірна України продовжує змагатися за путівку на Чемпіонат Світу з баскетболу, який відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року.
Суперниками збірної України у четвертому вікні кваліфікації стануть команди Іспанії та Чорногорії.
Також до України пилетів Олексій Лень.
Раніше була інформація, що гравці НБА допоможуть збірній України.
Джерело - ФБУ.