Михайлюк прибув до Києва. ФОТО

Слідом за Олексієм Ленем до Києва прибув ще один гравець з-за океану - вихованець черкаської школи баскетболу та гравець Лос-Анджелес Лейкерс - Святослав Михайлюк.

Про це порідомляє Федерація баскетболу України.

Українець прилетів опівночі рейсом з Лос-Анджелесу з пересадкою в аеропорту Мюнхена.

Нагадаємо, що чоловіча національна збірна України продовжує змагатися за путівку на Чемпіонат Світу з баскетболу, який відбудеться в Китаї з 31 серпня по 15 вересня 2019 року.

Суперниками збірної України у четвертому вікні кваліфікації стануть команди Іспанії та Чорногорії.

Також до України пилетів Олексій Лень.

Раніше була інформація, що гравці НБА допоможуть збірній України.

Джерело - ФБУ.