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Черкаські Мавпи програли білорусам на турнірі в Литві

Сьогодні 09:38 147 0
Черкаські Мавпи програли білорусам на турнірі в Литві

Черкаські Мавпи зазнали поразки від Цмокі-Мінськ з рахунком 77:102 у рамках турніру в Литві.

Першу чверть черкаська команда програла з різницею 16 очок, у другому ігровому відрізку команді Максима Міхельсона також не вдалося скоротити розрив. На перерву баскетболісти пішли з відставанням у 23 пункти від білорусів.

Друга половина поєдинку склалася краще для черкасців. Мавпи зуміли вирівняти хід гри і навіть виграли за результативністю в третій чверті. Проте перемога залишилася за Цмокі-Мінськ.

Раніше на цьому ж турнірі підопічні Міхельсона програли півфіналістові чемпіонату Литви Літкабеліс" (113:114), також записали до свого активу перемоги над двома іншими командами з Литви - Орге і Віа.

Нагадаємо, на початку вересня Черкаські Мавпи оголосили про підписання американського захисника.

А за баскетбольну збірну України зіграють українські легіонери з НБА.

Джерело - Черкаські Мавпи.

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