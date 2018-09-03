Черкаські мавпи підсилилися американським легіонером. ВІДЕО

Склад Черкаських Мавп поповнив 30-річний американський атакувальний захисник Келвін Льюіс.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Льюіс має зріст 195 см. У своєму останньому сезоні в NCAA здобував 15,5 очок за гру, влучаючи 39,7 % дальних кидків.
Після переїзду в Європу грав у Швеції (Сольна Вікінгз), Фінляндії (Пюрінто), Румунії (Тімішоара), Греції (Колоссос), Угорщині (Шопрон). Минулий сезон Льюіс розпочав у ісландському Хоттурі, а завершив у фінському Карху. У 21 матчі чемпіонату Фінляндії американець здобував 12,2 очка за гру, із відсотком реалізації триочкових кидків - 34,4 %.
Келвін Льіс дворазовий чемпіон Фінляндії та володар кубку Румунії.
Нагадаємо, Пустовий зіграв перший матч за Барселону.
А тим часом визначився склад збірної україни на відбіркові матчі Чепіонату світу.
Джерело - Черкаські мавпи.