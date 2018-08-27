Михайлюк, Санон та Лень зіграють за збірну

Представники України в НБА, Святослав Михайлюка, Іссуф Санон та Олексій Лень зіграють за збірну Україну.
Про це повідомляє obozrevatel.com.
Українські представники клубів НБА зможуть допомогти національній збірній в найближчих матчах відбору до Кубка світу-2019.
Підопічні Євгена Мурзіна 14 вересня зіграють вдома з однією з найтитулованіших команд планети Іспанією, а вже 17-го числа поміряються силами на виїзді з чорногорцями.
Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зробив гучну заяву з приводу збірної.
"Сподіваюся на суперновина в понеділок про нашу збірну з баскетболу", - написав він.
Також підтвердили свою участь в грі з Іспанією і Чорногорією представники нашої країни в чемпіонаті Іспанії - Артем Пустовий (Барселона), В'ячеслав Кравцов (Сан-Пабло Бургос), Володимир Герун (Бреоган) і В'ячеслав Бобров (Гіпускоа).
Таким чином, наша команда підходить до старту основної сітки кваліфікації КМ-2019 в сверхсильному складі.
Нагадаємо, збірна України за підсумками першого етапу відбору КС-2019 посіла третє місце в групі з Туреччиною, Швецією та Латвією. Разом з турками і латишами "жовто-сині" приєдналися до Іспанії, Словенії та Чорногорії.
При цьому очки, набрані на першому відрізку кваліфікації, зберігаються.
Українці почнуть основний раунд битви за путівку на мундіаль, маючи в активі дев'ять пунктів.
Підопічним Мурзіна чекають зустрічі з іспанцями, словенцями і чорногорцями. Щоб вийти на Кубок Світу-2019 наші співвітчизники повинні зайняти в групі мінімум третє місце.
Нагадаємо, Черкаські Мавпи здійснили гучний трансфер.
Також, захисник збірної України відкриє дитячу школу в Лос-Анджелесі.
Джерело - obozrevatel.com.