Михайлюк, Санон та Лень зіграють за збірну

Представники України в НБА, Святослав Михайлюка, Іссуф Санон та Олексій Лень зіграють за збірну Україну.

Про це повідомляє obozrevatel.com.

Українські представники клубів НБА зможуть допомогти національній збірній в найближчих матчах відбору до Кубка світу-2019.

Підопічні Євгена Мурзіна 14 вересня зіграють вдома з однією з найтитулованіших команд планети Іспанією, а вже 17-го числа поміряються силами на виїзді з чорногорцями.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зробив гучну заяву з приводу збірної.

"Сподіваюся на суперновина в понеділок про нашу збірну з баскетболу", - написав він.

Також підтвердили свою участь в грі з Іспанією і Чорногорією представники нашої країни в чемпіонаті Іспанії - Артем Пустовий (Барселона), В'ячеслав Кравцов (Сан-Пабло Бургос), Володимир Герун (Бреоган) і В'ячеслав Бобров (Гіпускоа).

Таким чином, наша команда підходить до старту основної сітки кваліфікації КМ-2019 в сверхсильному складі.

Нагадаємо, збірна України за підсумками першого етапу відбору КС-2019 посіла третє місце в групі з Туреччиною, Швецією та Латвією. Разом з турками і латишами "жовто-сині" приєдналися до Іспанії, Словенії та Чорногорії.

При цьому очки, набрані на першому відрізку кваліфікації, зберігаються.

Українці почнуть основний раунд битви за путівку на мундіаль, маючи в активі дев'ять пунктів.

Підопічним Мурзіна чекають зустрічі з іспанцями, словенцями і чорногорцями. Щоб вийти на Кубок Світу-2019 наші співвітчизники повинні зайняти в групі мінімум третє місце.

Нагадаємо, Черкаські Мавпи здійснили гучний трансфер.

Також, захисник збірної України відкриє дитячу школу в Лос-Анджелесі.

Джерело - obozrevatel.com.